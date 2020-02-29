Благодаря "Южному газовому коридору" транзитная роль Грузии приобретает международное значение - министр

БАКУ /Trend/ - Грузия получит серьезные выгоды от реализации проекта "Южный газовый коридор".

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом министр экономики страны Натия Турнава сказала на шестом заседании Консультативного совета по "Южному газовому коридору" в Баку.

Она отметила, что успех проекта "Южный газовый коридор" еще раз подчеркивает роль совместных усилий государств в разработке международных проектов такого значения.

По словам министра, Грузия получит серьезные выгоды от этого проекта: "Все это направлено на улучшение снабжения в том числе нашей страны, нашего населения, наших предприятий природным газом".

«Запуск проекта TANAP [который является самым протяженным сегментом "Южного газового коридора"] в прошлом году стал важным событием. До реализации проекта "Южный газовый коридор" транзитная функция Грузии была обозначена только на региональном уровне, а теперь мы представлены как международные игроки в этой сфере. Я рада, что у моей страны есть еще одна возможность продемонстрировать свою роль в этом контексте», - сказала Турнава.

Отметим, что проект «Южный газовый коридор», инициированный Азербайджаном и предусматривающий транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны, является одним из приоритетных для ЕС.

Этот крупнейший проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоресурсов, то есть будет способствовать укреплению энергобезопасности Европы.

Стоимость проекта ЮГК оценивается в 40 миллиардов долларов.

Прогресс по строительству TAP на конец января составляет 92 процента. Работы в таких сегментах мегапроекта, как расширение Южно-кавказского газопровода и строительство TANAP практически завершены.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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