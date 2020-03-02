Нефть Brent подорожала на 3,16%

Энергетика 2 марта 2020 08:35 (UTC+04:00)
Нефть Brent подорожала на 3,16%

Мировые цены на нефть ускорили рост в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне. Так, фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года подорожал на 3,16% - до $51,29 за баррель, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Цена фьючерса нефти WTI (Light Sweet) увеличивается на 3,01% - до $46,15 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 05:39 мск.

27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель. В последний раз цена нефти находилась ниже $50 за баррель в конце июля 2017 года. Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 4,5% - до $44,95 за баррель, минимума с января 2019 года.

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