Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 4,8%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 4,8%, до $52,06 за баррель, свидетельствуют данные биржи. Так, в ходе торгов нефть данного сорта уже подорожала более чем на $2, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Цена апрельского фьючерса нефти WTI выросла на 5% и находится на отметке в $47,04 за баррель.

В ходе торгов 28 февраля стоимость нефти Brent опускалась ниже $49 за баррель, до минимума с июля 2017 года. Фьючерс WTI стоил менее $45 за баррель, это минимальное значение с января 2019 года.