Назначен зампредседателя нефтяного госконцерна Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил заместителя председателя государственного концерна «Türkmennebit» («Туркменнефть»), передает Trend во вторник со ссылкой на агентство "Туркменистан сегодня".

На эту должность назначен Маммедов Тойгелды Байраммырадович.

В феврале 2020 года на позицию председателя госконцерна «Туркменнефть» был назначен Гуйчгелди Байгелдиев.

Напомним, что в стране ежегодно добывается около десяти миллионов тонн нефти, основным производителем является "Туркменнефть". Среди иностранных компаний, добывающих в Туркменистане нефть, такие компании, как Burren Energy (филиал Eni), Mitro, Dragon Oil, Petronas.

Ранее сообщалось, что в связи с надежной обеспеченностью доказанными запасами природного газа на долгие годы основные объемы геологоразведочных работ на данном этапе ориентированы на поиски нефтяных месторождений, особенно в миоценовых месторождениях на юго-западе страны и в юрско-меловых отложениях - в центральной части страны.

Как отмечают местные геологи, практически вся территория суши Туркменистана рассматривается как перспективная на углеводороды. Причем, возможности недр оценены до глубины 7 километров.