ОПЕК предложил продлить усиленное сокращение добычи до конца года

Министры ОПЕК в четверг вечером провели дополнительные неформальные консультации и рекомендовали союзникам по ОПЕК+ усилить сокращение добычи нефти на 1,5 млн б/с не только на период второго квартала, но до конца 2020 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении организации.

"В связи с развитием ситуации на рынке нефти после проведения 178-го заседания ОПЕК главы делегаций провели дополнительные консультации и решили рекомендовать продление срока новых ограничений на 1,5 млн б/с не до 31 июня, а до конца 2020 года", - говорится в коммюнике, опубликованном поздно вечером. Такую меру ОПЕК предлагает, чтобы нивелировать падение спроса из-за коронавируса.

Котировки нефти Brent в четверг снизились на 3,4% до $49,8 за баррель на новостях о том, что ОПЕК рекомендовал усилить сокращение добычи с 1,7 млн б/с на 1,5 млн б/с на второй квартал.

Ранее министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев говорил, что страны ОПЕК+ сейчас обсуждают возможность продления соглашения по сокращению добычи нефти только на второй квартал, так как пока неизвестно, как поведет себя рынок в дальнейшем. Другие опции, по его словам, не рассматривались.

Действующие условия сделки ОПЕК+ предполагают сокращение добычи нефти на 1,7 млн баррелей в сутки к уровням октября 2018 года. При этом Саудовская Аравия, помимо установленной квоты, добровольно снижает добычу еще на 400 тыс. баррелей в сутки.