TAP может поддержать декарбонизацию в Юго-Восточной Европе - управляющий директор

БАКУ/Trend/ - Трансадриатический газопровод (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, может способствовать декарбонизации в Юго-Восточной Европе.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал управляющий директор консорциума TAP Лука Скьеппати в ходе заседания Энергетической хартии в Тиране (Албания).

Скьеппати подчеркнул преимущества TAP для Юго-Восточной Европы и значительную роль, которую инфраструктура природного газа может сыграть в создании углеродно-нейтрального сектора.

Он подчеркнул, что природный газ, который будет поставляться через ТАР, может способствовать декарбонизации в Юго-Восточной Европе, где энергетический сектор чрезмерно зависит от использования тяжелых видов ископаемого топлива для производства электроэнергии.

«Участники встречи также обсудили вопросы диверсификации поставок энергоносителей в Европу, поддержки государственных финансовых институтов для развития энергетического рынка в Албании, стратегии по углеродной нейтральности и управлению рисками, а также перспективы и вызовы для газовой инфраструктуры», - говорится в сообщении консорциума.

Отметим, что проект ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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