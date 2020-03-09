Нефть Brent торгуется в районе $34

Мировые цены на нефть падают на 25-26% после заседания ОПЕК+, которое на прошлой неделе завершилось выходом России из сделки, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на 07.14 местного времени майский фьючерс марки Brent падает на 25,2%, до 33,86 доллара за баррель. В ходе торгов показатель обновлял минимум с 12 января 2016 года, опускавшись до 31,38 доллара за баррель.

Апрельский фьючерс марки WTI опускается на 26,24%, до 30,48 доллара за баррель. При этом показатель опускался до 29,73 долларов за баррель, что является минимумом с 22 февраля 2016 года.

Нефтяные котировки обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ в пятницу не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого.