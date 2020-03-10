Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста,9 марта составила 36,62 доллара за баррель, что на 17,25 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 35,75 доллара за баррель, что на 17,71 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 31,10 доллара за баррель, что на 16,75 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 9 марта составила 35,45 доллара за баррель, что на 16,06 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс на 10 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)