Реконструируется Хырдаланская подстанция (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ -Реконструируется Хырдаланская подстанция, которая обеспечивает светом большую часть Баку, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ОАО «Азерэнержи».

"220-киловольтная Хырдаланская подстанция системного значения обеспечивает светом 60 процентов территории Баку и Абшеронского полуострова, а также питает большую часть 110-киловольтных подстанций столицы", - отмечается в сообщении ОАО.

Согласно сообщению, она была построена в 1953 году и реконструируется с целью предотвращения возможных аварий, снижения потери энергии, обеспечения растущего спроса в электроэнергии столицы. Уже завершены работы по реконструкции 220- и 110-киловольтных открытых распределяющих устройств, в том числе работы по металлоконструкции.

"На территории построено новое административное здание. Будет установлена современная диспетчерская система SCADA с дистанционным управлением, которая будет интегрирована в общую систему с обратной передачей данных. Большая часть работ уже выполнена, и скоро ожидается полное завершение", - отметили в ОАО.

Отметим, что «Азерэнержи» проводит реконструкцию и комплекс ремонтных работ на 12 электростанциях и около 20 подстанциях в соответствии с принятой «Программой реабилитации».