Минэнерго: Казахстан выступает за консенсус по сделке ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - Казахстан выступает за консенсус по сделке ОПЕК+, сообщил министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, передает в среду Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Как отметил Ногаев, 18 марта 2020 года, Казахстан примет участие в заседании технического комитета ОПЕК+.

"Казахстан заинтересован в стабильных ценах. Мы все понимаем, что, где есть согласие, там всегда есть возможность определить будущее. Мы за то, чтобы принятое решение удовлетворяло интересы всех сторон", - заявил Ногаев.

Напомним, ранее Ногаев сообщал, что Казахстан намерен придерживаться прежнего плана по добыче нефти на 2020 год.

Напомним, по состоянию на 08:15 девятого марта 2020 года было отмечено рекордное падение стоимости барреля нефти Brent до 31,30 доллара.

Нефтяные котировки обрушились на фоне новостей о том, что участники ОПЕК+ в пятницу не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу. В результате с первого апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого.

Напомним, что соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти было подписано 10 декабря 2016 года, продлевалось четыре раза (последний раз - первого июля 2019 года - на девять месяцев). В рамках последнего продления соглашения предусмотрено сокращение среднесуточной добычи до уровня 1,2 миллиона баррелей в сутки.

В рамках решения о дополнительном сокращении добычи нефти до конца первого квартала 2020 года, принятого на седьмой Конференции ОПЕК+, Казахстан принял на себя обязательства по поддержанию добычи нефти на уровне 1,843 миллиона баррелей в сутки против 1,86 миллиона баррелей в сутки ранее.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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