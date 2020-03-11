Казахстан значительно сократил поставки газа в Китай

БАКУ /Trend/ - Казахстан на 20-25 процентов сократил поставки газа в Китай по просьбе правительства этой страны.

Об этом сказал министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев, передает в среду Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

По его словам, при этом экспортируемый на настоящее время объем совпадает с объемом экспортных поставок в 2019 году.

Ногаев также сказал, что все еще не возобновлен экспорт казахстанской нефти в Китай.

«На сегодня наша задача – загрузка наших заводов, что мы и делаем. В середине января у нас был инцидент на месторождении, принадлежащем "CНПС – Актобемунайгаз". Там обнаружились хлорорганические вещества. Этот вопрос был урегулирован, но, к сожалению, на сегодняшний день в нефти компании до сих пор при приеме эти вещества обнаруживаются», – сказал министр.

Он отметил, что экспорт возобновится сразу же после устранения всех недостатков.

Напомним, что 16 января 2020 года при приеме нефти АО "СНПС-Актобемунайгаз" в систему магистральных нефтепроводов "КазТрансОйл" было обнаружено превышение хлорорганических соединений во фракции. В тот же день был остановлен прием нефти от "СНПС-Актобемунайгаз".

С учетом снижения объемов нефти для транспортировки по системам магистральных нефтепроводов, министерство энергетики скорректировало график поставок нефти в январе 2020 года на нефтеперерабатывающие заводы страны, в то же время сократив экспорт продукции казахстанских производителей в направлении Китая.

Согласно сообщению "КазТрансОйл", транзит российской нефти в Китай по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" не остановлен и осуществляется в полном соответствии с договорными обязательствами и нормами качества ГОСТ.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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