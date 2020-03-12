Марки нефти Brent и WTI дешевеют более чем на 5%

БАКУ /Trend/ - Стоимость нефти марки Brent снижается в четверг более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По состоянию на (бакинское время) майский фьючерс Brent дешевеет на 5,10%, до 34,21 доллара за баррель.

Ранее в среду саудовская Saudi Aramco, крупнейшая в мире нефтяная компания, сообщила, что получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) также сообщила, что в апреле планирует увеличить поставки нефти на мировой рынок до более чем 4 миллионов баррелей в день и готова увеличить свои плановые производственные мощности.

Стоимость нефти марки WTI снижается в четверг более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 5.49 (бакинское время) апрельский фьючерс марки WTI дешевеет на 5,31%, до 31,23 доллара за баррель.