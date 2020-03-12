«Росатом» готов предложить Азербайджану решения в области атомной энергетики

БАКУ/Trend/ - Как технологический лидер в своем направлении, Госкорпорация "Росатом" готова предложить азербайджанской стороне наиболее современные, инновационные и в то же время уже проверенные практическим опытом решения в области мирного использования атомной энергии и ядерных технологий, сообщили Trend в "Росатом".

Как отметили в Госкорпорации, Россия и Азербайджан являются стратегическими партнерами во многих сферах, включая науку и энергетику.

"Одним из таких решений является центр ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) на базе исследовательского реактора. Это гибкий проект, который можно модифицировать в зависимости от потребностей заказчика и оснащать различными лабораториями и научными комплексами. В центре используются высокие технологии для производства радиофармпрепаратов и разнообразных научных исследований. В перспективе страна, в которой реализуется проект центра, имеет все шансы совершить технологический рывок благодаря развитию наукоемкого производства, повышению уровня образования, медицины, и как следствие, качества жизни людей. Поэтому можно с уверенностью сказать, что данный проект способствует реализации целей в области устойчивого развития ООН", - отметили в Госкорпорации.

По словам источника, если азербайджанской стороной будут приняты конкретные решения, то мы будем готовы стать стратегическим партнером и предложить коллегам энергетические решения, которые могут быть оптимально интегрированы в национальную энергосистему Азербайджана.

Напомним, что в декабре 2019 года в Баку прошел семинар по современным российским решениям в области ядерных технологий, на котором обсуждались аспекты интегрированного предложения "Росатом" по сооружению ЦЯНТ, а также целевой конфигурации центра для Азербайджана. Семинар был организован "Росатом" совместно с ЗАО "Национальный ядерный исследовательский центр" министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. В мероприятии приняли участие российские и азербайджанские специалисты в области ядерных исследований, регулирования ядерной и радиологической деятельности, ядерной медицины и представители ряда других, смежных с атомной энергетикой сфер.

Отметим, что Госкорпорация "Росатом" имеет широкую линейку продуктов и является лидером по портфелю зарубежных заказов, который включает 36 энергоблоков в 12 странах. На разных стадиях реализации находятся блоки Белорусской АЭС, АЭС "Аккую" в Турции, АЭС "Эль-Дабаа" в Египте, АЭС "Куданкулам" в Индии, АЭС "Пакш-2" в Венгрии, а также ряд других.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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