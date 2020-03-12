Дональд Трамп обсудил с представителями из России ситуацию на рынке нефти

Президент США Дональд Трамп общался с российскими представителями на фоне сложившейся ситуации на нефтяном рынке. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Politico.

Имена российских чиновников, а также дата их разговора с Трампом в статье не указываются. При этом Politico отмечает, что представители из РФ, о которых идет речь, являются "близкими к российскому президенту Владимиру Путину". Белый дом не подтверждает информацию о переговорах.

Издание отмечает, что на этой неделе Трамп также общался с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Сальманом аль Саудом, в частности, чтобы обсудить тему "волатильности энергетического рынка". Белый дом отказался раскрывать подробности переговоров.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах – участниках прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке. В понедельник падение цен достигало 30%.

Ранее в среду саудовская государственная нефтяная компания Saudi Aramco заявила, что получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.