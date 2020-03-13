Fitch подтвердило рейтинг еврооблигаций ЗАО «Южный газовый коридор» на уровне BB +

БАКУ/Trend/ - Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг необеспеченных еврооблигаций ЗАО «Южный газовый коридор» (ЮГК) в иностранной валюте на уровне BB +, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство.

Это отражает неизменную позицию Fitch по еврооблигациям ЗАО "ЮКГ" на сумму 2 миллиарда долларов США со сроком погашения в 2026 году, полностью гарантированные Азербайджаном (BB + / Стабильный).

Как отмечается в сообщении Fitch Ratings, поскольку большинство проектов, реализованных компанией, уже введены в эксплуатацию, общие потребности ЗАО «Южный газовый коридор» в денежных средствах в 2020 году будут полностью покрыты за счет ожидаемых поступлений от «Шах Дениз», Южно-Кавказского трубопровода и проекта TANAP, а также за счет накопленных денежных средств.

«Финансирование компании обусловлено сочетанием долга в размере 6,5 миллиарда долларов США и инвестиций в 2,4 миллиарда долларов США. ЗАО не занимало никаких новых долгов в 2019 году, в то время как 38,5 процента его задолженности на конец 2019 года составляли облигации, выпущенные в пользу Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики», - говорится в сообщении.

Отметим, что ЗАО «Южный газовый коридор» (ЮГК) было основано 31 марта 2014 года министерством экономики Азербайджана (51 процент) и SOCAR (49 процентов).

Оно было создано с целью консолидации, управления и финансирования интересов государства в таких проектах как вторая стадия разработки газоконденсатного месторождения «Шах Дениз» («Шаз Дениз-2»), расширение Южно-Кавказского трубопровода, строительство Трансанатолийского трубопровода (TANAP) и Трансадриатического трубопровода (TAP).

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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