Албанский и итальянский участки TAP скоро будут заполнены азербайджанским газом

БАКУ/Trend/ - Албанский и итальянский участки Трансадриатического трубопровода (TAP) будут заполнены газом в ближайшие недели, сказал Trend глава по внешним связям TAP Вугар Вейсалов.

"После ввода в эксплуатацию первого участка газопровода в конце ноября 2019 года продолжается заполнение греческого участка газом. В настоящее время более 275 километров, или 50 процентов греческого участка уже заполнены газом. В ближайшие недели и месяцы сначала албанский, а затем и итальянский участок будут заполнены газом", - сказал Вейсалов.

Он отметил, что этап ввода в эксплуатацию должен быть завершен вовремя с тем, чтобы осуществить первую транспортировку газа по TAP в 2020 году.

Что касается маркет-теста для бронирования мощностей в TAP, Вейсалов сказал, что процесс идет по плану.

"После публикации проекта предложения по дополнительным мощностям совместно с Snam Rete Gas и DESFA 20 января 2020 года, TAP намерен приступить к последующим этапам маркет-теста в соответствии с Правилами по проведению маркет-теста Трансадриатического трубопровода, которые были одобрены национальными регулирующими органами Греции, Италии и Албании", - подытожил он.

Отметим, что проект ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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