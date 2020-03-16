Мировые цены на нефть рухнули на 5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,4% - до $32,11 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:40 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI теряет 4,4% и находится на отметке в $30,4 за баррель.
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