Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели 9-13 марта

БАКУ/Trend/ - На минувшей неделе (9-13 марта) средняя цена на нефть сорта Azeri Light, которая добывается на блоке азербайджанских месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", составила 34,92 доллара за баррель, что на 19,4 доллара ниже показателя предыдущей недели, сообщает в понедельник Trend.

Максимальная цена на Azeri Light за отчетный период составила 36,62 доллара за баррель, минимальная – 32,35 доллара.

На минувшей неделе средняя цена нефти сорта URALS, которую Азербайджан продает в порту Новороссийск, составила 29,46 доллара за баррель, что на 18,53 доллара ниже показателя предыдущей недели.

Максимальная цена на URALS за данный период составила 31,28 доллара за баррель, минимальная – 26,62 долларa. Реализуемая в российском терминале азербайджанская нефть доставляется туда по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Средняя цена на эталонный сорт нефти Brent Dated на прошедшей неделе составила 33,71 доллара за баррель, что на 17,97 доллара меньше предыдущего показателя.

Максимальная цена на Brent составила 35,57 доллара за баррель, минимальная – 30,81 доллара за баррель.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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