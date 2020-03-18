В Кремле прокомментировали идею Ирака созвать ОПЕК+
Россия внимательно мониторит ситуацию на нефтяных рынках, анализирует и с учетом этого сформирует позицию об идее Ирака созвать ОПЕК+. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы очень внимательно мониторим ситуацию на международных нефтяных рынках, анализируем эту ситуацию, пытаемся выстраивать прогнозы относительно ближайшего будущего и будущего на среднюю перспективу. В зависимости от этого будет формулироваться позиция", - сказал Песков.
"Безусловно, это низкая цена, хотелось бы выше", - ответил он на вопрос журналиста, устраивает ли Россию стоимость нефти на уровне 27 долларов за баррель.
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