SOCAR подтвердило открытие нефтегазового месторождения "Карабах" в Азербайджане (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - SOCAR и Норвежская компания Equinor подтвердили факт открытия нефтегазового месторождения "Карабах" в азербайджанском секторе Каспия, в 120 километрах к востоку от Баку, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

Согласно информации, бурение первой оценочной скважины на карабахском месторождении началось 23 декабря 2019 года. Она была пробурена плавучей буровой установкой "Деде Горгуд" на глубине 180 метров. Продуктивные пласты месторождения расположены на глубине 3,4 километра. По предварительным оценкам, обнаруженных на месторождении объемов нефти и газа достаточно для его экономически эффективной разработки.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев заявил, что "Карабах" является первым нефтегазовым месторождением, открытым в период независимости страны: "Предварительные оценочные геологические запасы месторождения составляют более 60 миллионов тонн нефти. Успешная, безопасная и своевременная доставка оценочной скважины на глубину является результатом совместных усилий SOCAR и Equinor. Разработка месторождения "Карабах" внесет значительный вклад в нефтяные доходы Азербайджана. Особую гордость вселяет отражение сердца нашей Родины - Карабаха - в названии месторождения".

Напомним, что "Карабах", как перспективная морская структура, была открыта в 1959 году в результате сейсморазведки, уточнена в 1984 году и подтверждена в 1997-1998 годах разведкой на нефть и газ. Месторождение находится в 120 километрах к востоку от Баку, на глубине 150-200 метров открытого моря.

Консорциум во главе с Caspian International Petroleum Company (CIPCO) пробурил 3 разведочные скважины в соответствии с "Соглашением о разделе доли Карабахской добычи" 1995 года. Две скважины подтвердили, что слои в юго-восточной части структуры насыщены газом, а одна скважина показала, что слои в западной части структуры насыщены нефтью и газом. Соглашение было отменено в 1999 году как экономически неэффективный проект.

В мае 2018 года SOCAR Karabakh и Equinor подписали Соглашение об обслуживании рисков по разработке нефтяного месторождения "Карабах" в азербайджанском секторе Каспия. Согласно соглашению, компании имеют равную долю.

С 1994 года SOCAR и Statoil (Equinor) сотрудничают по ряду важных проектов, в том числе по разработке нефтяных месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)