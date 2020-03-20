Консорциум TAP прилагает все усилия для продолжения строительства трубопровода на фоне распространения коронавируса

БАКУ/ Trend/ - Консорциум TAP AG, занимающийся реализацией проекта Трансадриатического трубопровода (TAP), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, делает все возможное для продолжения строительства трубопровода в условиях распространения коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на консорциум.

«Мы внимательно следим за событиями, связанными с пандемией COVID-19, строго следуя последним указаниям органов общественного здравоохранения. TAP реализовал несколько мер для предотвращения распространения нового коронавируса», - сказали в консорциуме.

Консорциум внедрил работу на дому для большинства своих сотрудников и консультантов во всех странах, через которые проходит трубопровод.

«Условия работы персонала на местах полностью соответствуют санитарным нормам. Продолжаются только критически важные для бизнеса виды деятельности. Мы регулярно проводим дезинфекцию объектов TAP в соответствии с передовой практикой гигиены и положениями органов общественного здравоохранения. TAP также находится в тесном контакте и координации со своими ведущими подрядчиками в целях содействия осуществлению мер по охране здоровья и безопасности своих работников», - говорится в сообщении.

Как отмечается, несмотря на проблемы, связанные с блокировками и карантинными мерами, принятыми в принимающих странах, на данный момент TAP прилагает все усилия и реализует наиболее эффективную стратегию для продолжения строительства и тестирования трубопровода.

«Деятельность TAP полностью соответствует санитарным нормам принимающих стран и направлена ​​на то, чтобы обеспечить готовность трубопровода к поставкам первого газа в 2020 году», - сказали в TAP AG.

Отметим, что ТАР, стоимостью 4,5 миллиарда евро, является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова.)

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