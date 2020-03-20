Цена нефти Brent опустилась ниже $28

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE снизилась на 3,2% к уровню закрытия предыдущих торгов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Нефть этого сорта торгуется на уровне $27,7 за баррель.

Нефть WTI дешевеет на 5% - до $24,5 за баррель.