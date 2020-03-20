Цена нефти Brent снизилась до $26,94 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в мае 2020 года по данным торгов на 21:29 мск снизилась на 5,34%, до $26,94 за баррель.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
Стоимость апрельского фьючерса нефти WTI падает на 10,7% и находится на отметке $23,14 за баррель.
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