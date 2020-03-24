Цена на нефть марки Brent выросла до $27,93 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 5:00 бакинского времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость фьючерса нефти WTI находится на отметке $24,17 за баррель (+3,5%).