Цена нефти Brent превысила $30 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% - до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 01:59 (GMT+4) в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В последний раз стоимость нефти данной марки находилась выше $30 за баррель 20 марта 2020 года.
Стоимость фьючерса на нефть WTI растет на 0,24% и находится на отметке в $24,55 за баррель.
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