Цена нефти WTI опускалась ниже $20 впервые с 2002 года
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускалась ниже $20 за баррель впервые с 2002 года, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По состоянию на 01:35 мск цена майских фьючерсов на нефть марки WTI составляла $19,48 за баррель (минус 8,5%). На 03:03 мск стоимость барреля WTI равнялась $20,4 (минус 5,5%).
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на открытии торгов на бирже ICE падала на 7,92% - до $23,01 за баррель. На 03:03 мск баррель Brent терял 6,1%, его стоимость составляла $23,5.
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