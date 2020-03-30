SOCAR: информация о запрещении продажи бензина личным автомобилям не соответствует действительности
БАКУ/Trend/ - Новости, распространяемые в социальных сетях о запрещении с сегодняшнего дня продажи бензина для персональных автомобилей не соответствует действительности.
Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской Госкомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов.
По его словам, нет никаких ограничений на продажу топлива в Азербайджане.
"Призываем граждан верить только официальным сообщениям, не прислушиваться к слухам", - добавил Ахмедов.
Автор: Наргиз Исмаилова.
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