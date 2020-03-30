SOCAR: информация о запрещении продажи бензина личным автомобилям не соответствует действительности

БАКУ/Trend/ - Новости, распространяемые в социальных сетях о запрещении с сегодняшнего дня продажи бензина для персональных автомобилей не соответствует действительности.

Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской Госкомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, нет никаких ограничений на продажу топлива в Азербайджане.

"Призываем граждан верить только официальным сообщениям, не прислушиваться к слухам", - добавил Ахмедов.

Автор: Наргиз Исмаилова.