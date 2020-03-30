Госнефтекомпания: В Азербайджане нет ограничений по продаже топлива
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане нет ограничений по продаже топлива, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.
Согласно информации, нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева SOCAR продолжает работать в обычном режиме.
"Энергетическая безопасность нашей страны полностью обеспечена. Все виды потребляемого топлива свободно реализуются населению", - отмечается в сообщении.
Как отмечается в сообщении, в этом направлении нет причин для беспокойства.
"Мы призываем наших уважаемых граждан не верить в тревожные слухи, а только в официальную информацию", - отметили в сообщении.
Автор: Наргиз Исмаилова.
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