Цена нефти Brent падает до $22,34

Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE падает на 10,39% - до $22,34 за баррель, следует из данных торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Цена на нефть WTI находится на отметке $20,07 за баррель, снижаясь на 6,7%.