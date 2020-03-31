США обновили свой рекорд экспорта газа

США экспортировали в среднем более 15 млрд кубических футов (около 424,8 млн кубометров) природного газа в сутки за период 24-30 марта, что стало рекордным недельным показателем за всю историю. Об этом говорится в сообщении Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чистый экспорт природного газа по состоянию на 30 марта вырос на треть по сравнению с началом января 2020 года - до 12 млрд кубических футов (около 339,8 млн кубометров). Основные причины - более высокая годовая добыча природного газа в США снизила потребность страны в природном газе из Канады, а мягкие зимние температуры уменьшили потребность в импорте СПГ, отмечает ведомство.

Ранее EIA сообщало, что объем экспорта природного газа США растет пятый год подряд. При этом 69% прироста экспорта в 2019 году пришлось на поставки сжиженного природного газа (СПГ). США в прошлом году вновь стали чистым экспортером со средним показателем в 5,2 млрд кубических футов в сутки (147,25 млн кубометров).