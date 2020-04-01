Нефть дешевеет на данных API о запасах в США

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, инвесторы оценивают статистику Американского института нефти (API). Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падает на 2,2%, до 25,78 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,1%, до 20,46 доллара за баррель.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 10,5 миллиона баррелей. А официальные данные на этот счёт американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о росте показателя на 3,9 миллиона баррелей.

Кроме того, 1 апреля завершило свое действие соглашение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. В начале марта, когда угроза падения спроса на нефть из-за карантинных мер мировых правительств стала очевидной, страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. Так, Россия предлагала сохранить существующие условия соглашения, поскольку падение спроса еще не достигло дна, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу.

"Очень маловероятно, что ОПЕК с или без РФ и США согласится на достаточное серьезное решение, чтобы компенсировать потери спроса на нефть", — приводит агентство Рейтер мнение нефтяного стратега BNP Paribas Харри Чилингиряна (Harry Tchilinguirian).