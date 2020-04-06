Цена нефти Brent падает больше чем на 9%, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 9,5% - до $31,16 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 02:11 (GMT+4).

Стоимость фьючерса нефти WTI теряет 9,5% и находится на отметке $25,88 за баррель.