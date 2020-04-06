Министр: Словения рассматривает "Южный газовый коридор" как элемент укрепления энергобезопасности ЕС

БАКУ/Trend/ - Словения рассматривает "Южный газовый коридор" (ЮГК) как элемент укрепления энергобезопасности Евросоюза (ЕС).

Об этом сказал Trend министр экономического развития и технологий Словении Здравко Почивалшек.

Как отметил министр, Словения поддерживает усилия по диверсификации источников поставок энергетических ресурсов в ЕС.

"В этом отношении мы рассматриваем "Южный газовый коридор" как элемент укрепления безопасности поставок в ЕС, поскольку газ будет оставаться важным источником энергии на пути к декарбонизации и отличной возможностью для расширения энергетического сотрудничества между ЕС и Азербайджаном", - сказал министр.

Проект ЮГК, инициированный Азербайджаном и предусматривающий транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны, является одним из приоритетных для ЕС.

Этот крупнейший проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоресурсов, то есть будет способствовать укреплению энергобезопасности Европы.

Стоимость проекта ЮГК оценивается в 40 миллиардов долларов.

Прогресс по строительству TAP на конец января составляет 92 процента. Работы в таких сегментах мегапроекта, как расширение Южно-кавказского газопровода и строительство TANAP практически завершены.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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