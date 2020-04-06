Цены на нефть изменились разнонаправленно

БАКУ/Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста шестого апреля составила 24,14 доллара за баррель, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 22,48 доллара за баррель. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 20,02 доллара за баррель.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, шестого апреля составила 23,67 доллара за баррель.

Официальный курс на 6 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова)