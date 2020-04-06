В текущем году в Азербайджане был осуществлен ряд мероприятий в области ВИЭ - минэнерго

БАКУ /Trend/ - В течение I квартала 2020 года семь рабочих групп, созданных под руководством соответствующих структур по направлениям деятельности комиссии, созданной во исполнение поручений, вытекающих из распоряжения Президента Азербайджана от пятого декабря 2019 года № 1673 “о мерах по реализации пилотных проектов в сфере использования возобновляемых источников энергии”, продолжили свою работу, сообщает со ссылкой на Минэнерго.

Согласно сообщению, в отчетном периоде рабочей группой по отводу земельных участков с целью рассмотрения земельных участков на местах с участием представителей соответствующих органов были осуществлены визиты на участки, называемые "Area 60", где будет реализован проект по использованию солнечной энергии, и "Area 1", где будет реализован проект по использованию энергии ветра. Рабочей группой по усилению сети и интеграции в сеть были обсуждены предварительные схемы интеграции пилотных проектов в энергосистему, определены требования к международным стандартам, охватывающим меры по управлению энергосистемой, передаче электрической энергии, релейной защите и автоматике, и предстоящая работа по укреплению сети. В ходе встречи, состоявшейся между представителями компании Masdar и ОАО ”Азерэнержи", была обсуждена и достигнута договоренность о совместной схеме солнечной электростанции, представленной компанией ОАО "Азерэнержи". В настоящее время ведутся работы по уточнению конфигурации территории в связи с проектом по использованию энергии ветра, который планируется реализовать компанией “Acwa Power”. После завершения согласований соответствующая схема будет представлена в ОАО” Азерэнержи".

"В течение квартала продолжалась деятельность рабочей группы по правовым и институциональным вопросам. После представления в комиссию рабочей группы компанией White & Case, начавшей сотрудничество, были подготовлены предварительные проекты договора о закупке электроэнергии, договора о подключении электростанций к электросетям, договора о государственных гарантиях реализации проектов и других требуемых контрактов. Эти проекты были представлены соответствующим рабочим группам с целью проведения обсуждений перед встречей с представителями компании White & Case, формирования соответствующих мнений по документам, выражения позиции по концептуальным вопросам. Отметим, что во втором квартале текущего года в Баку запланирован визит компании White & Case с целью обсуждения экономических, финансово-коммерческих и технических вопросов", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, по итогам обсуждений, проведенных рабочей группой по экологической и социальной оценке, был осуществлен выезд на предложенные территории и подготовлено заключение об экологической и социальной оценке территорий, отобранных для реализации пилотного проекта по использованию возобновляемых источников энергии, и представлено в Министерство энергетики.

"В течение квартала рабочая группа провела обсуждения по принятию в эксплуатацию и разрешению на строительство, учитывая важность пилотных проектов, осуществляемых по инициативе иностранных инвесторов, и ограничение даты, указанной в соответствующем распоряжении, было принято решение о передаче на баланс Министерства энергетики территорий, предусмотренных с участием уполномоченных представителей Министерства энергетики и сотрудников Государственного комитета градостроительства и архитектуры, а также о представлении в комиссию предложений по упрощению процедур согласования и утверждения, требуемых законодательством", - отмечается в сообщении Министерства.

Как отметили в сообщении, в I квартале текущего года также был осуществлен ряд мероприятий в соответствии с временным графиком шагов и мер, которые будут предприняты с целью оценки возможного потенциала производства электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии и использования этого потенциала. Продолжена работа по инвестированию через аукцион в области с высоким потенциалом по выбранным и приоритетным возобновляемым источникам энергии. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил министерству энергетики подготовленные соответствующей консалтинговой компанией правила аукциона, принципы договоров купли-продажи и проект договора о присоединении в рамках сотрудничества по проектированию и реализации названых аукционов. Отметим, что ЕБРР принял решение оказать содействие в установке ветровой электростанции и проведении измерений в одной из областей с возобновляемым энергетическим потенциалом. В настоящее время банк продолжает работу по привлечению консалтинговой компании, которая будет проектировать и проводить 12-месячные измерения ветра.

"В отчетном периоде в соответствующие государственные структуры для согласования был представлен проект закона “об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии”, подготовленный норвежской компанией DNV GL Energy Advisory GmbH с целью выполнения задач, данных Министерству энергетики распоряжением от 29 мая 2019 года № 1209 "об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, установка фотовольтажной системы мощностью до 100 кВт на озере Беюкшор, а также формирование бизнес-моделей для стимулирования участия частного сектора в установке солнечных установок «Обмен знаниями и техническая помощь по разработке плавающих солнечных панелей» посредством обучения Пилотный проект находится в стадии реализации и, как ожидается, будет завершен к марту 2021 года.

"Сотрудничество с BP и ATKINS в области эксплуатации, строительства и проектирования малых гидроэлектростанций, созданное в прошлом году, и обсуждение с ATPINS реализации проектов в этой области при поддержке BP продолжаются", - отмечалось в сообщении Министерства.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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