В текущем году в Азербайджане был осуществлен ряд мероприятий в области ВИЭ - минэнерго (версия 2)

БАКУ/Trend/ - В течение I квартала 2020 года семь рабочих групп, созданных под руководством соответствующих структур по направлениям деятельности комиссии, созданной для исполнения поручений, вытекающих из распоряжения Президента Азербайджана от пятого декабря 2019 года № 1673 "О мерах по реализации пилотных проектов в сфере использования возобновляемых источников энергии", продолжили свою работу, сообщает Trend со ссылкой на минэнерго.

Согласно сообщению, в отчетный период рабочей группой по рассмотрению вопросов выделения земельных участков на местах с участием представителей соответствующих органов были осуществлены выезды на участки, называемые Area-60, где будет реализован проект по использованию солнечной энергии, и Area-1, где будет реализован проект по использованию энергии ветра. Рабочей группой были обсуждены предварительные схемы интеграции пилотных проектов в энергосистему, определены требования к международным стандартам по управлению энергосистемой, передаче электрической энергии, релейной защите и автоматике, и предстоящая работа по усилению сети. В ходе встречи, состоявшейся между представителями компании "Masdar" и ОАО "Азерэнержи", была обсуждена и достигнута договоренность о совместной схеме солнечной электростанции, представленной компанией "Азерэнержи". В настоящее время ведутся работы по уточнению конфигурации территории в связи с проектом по использованию энергии ветра, реализацию которого планируется компанией Acwa Power. После завершения согласований соответствующая схема будет представлена в ОАО "Азерэнержи".

"В течение квартала продолжалась деятельность рабочей группы по правовым и институциональным вопросам. После представления в комиссию рабочей группы компанией White & Case были подготовлены предварительные проекты договора о закупке электроэнергии, договора о подключении электростанций к электросетям, договора о государственных гарантиях реализации проектов и других требуемых контрактов. Эти проекты были представлены соответствующим рабочим группам с целью проведения обсуждений перед встречей с представителями компании White & Case, формирования соответствующих мнений по документам, выражения позиции по концептуальным вопросам. Отметим, что во втором квартале текущего года в Баку запланирован визит представителей White & Case с целью обсуждения экономических, финансово-коммерческих и технических вопросов", - отмечается в сообщении.