Страны ОПЕК+ пока не могут договориться о квотах по сокращению добычи нефти

Энергетика 6 апреля 2020 18:08 (UTC+04:00)
Страны ОПЕК+ пока не могут договориться о квотах по сокращению добычи нефти

Страны ОПЕК+ пока не могут прийти к предварительному консенсусу по индивидуальным объемам сокращения добычи нефти. Как передает Trend, об этом сообщили ТАСС три источника в делегациях. Из-за неготовности предложения встреча была перенесена с 6 на 9 апреля, объясняют они.

"Предложение [по условиям сделки] еще не готово", - сказал один из собеседников, объясняя причину переноса встречи. По данным другого собеседника ТАСС, Россия и Саудовская Аравия в выходные не смогли достичь договоренностей по возможным объемам ограничения.

Общая квота по сокращению добычи нефти может составить 10-15 млн баррелей в сутки, как и предлагали президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп. Между крупнейшими партнерами нет согласия по объему индивидуальных квот, отмечают собеседники ТАСС.

По данным агентства Bloomberg, основные разногласия по калькуляции квот возникли между Россией и Саудовской Аравией. Кроме того, партнеры хотят, чтобы реальное участие в сокращении добычи приняли США и другие страны G20. Пока готовность к консультациям на эту тему выразили только Канада и Норвегия.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Азербайджане будет расширен охват страховых выплат по безработице
В Азербайджане будет расширен охват страховых выплат по безработице
Georgian Greenhouse Corporation продолжает производство овощей в прежних объемах
Georgian Greenhouse Corporation продолжает производство овощей в прежних объемах
Запущен сайт &quot;evdeqal.az&quot;, обеспечивающий доступ к цифровым услугам
Запущен сайт "evdeqal.az", обеспечивающий доступ к цифровым услугам
Loading Bars
Лента новостей
Адиль Алиев: Азербайджан превращается из импортера в страну-производителя медицинских принадлежностей Политика 21:01
Мы преодолеем эти трудные дни, наша сила в единстве - народный артист Рамиз Гулиев Социум 20:26
Президент Ильхам Алиев: После 20-го апреля мы предпримем шаги по борьбе с коронавирусом в соответствии со сложившейся ситуацией Политика 20:15
Президент Ильхам Алиев: В случае искусственного завышения цен на медицинские маски причастные к этому лица будут строго наказаны Политика 20:05
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан будет финансировать 600 тысяч работников, в том числе частных предпринимателей, за счет государства Политика 19:57
В Азербайджане будет расширен охват страховых выплат по безработице Финансы 19:54
Президент Ильхам Алиев: Как мы демонстрируем единство и солидарность, точно так же должны проявить ответственность и быть дисциплинированными Политика 19:52
Садагат Велиева: Распоряжение Президента о помиловании имеет важное социальное значение Политика 19:49
Президент Ильхам Алиев: В ближайшее время планируется создание современных больниц в Баку и ряде регионов Политика 19:46
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане все предпринятые до сих пор превентивные меры дали свой эффект Политика 19:36
В Грузии планируется вакцинация против пневмококка граждан старше 60 лет Грузия 19:35
В Азербайджане не удовлетворено 58% обращений по поводу разрешения на передвижение вне дома Общество 19:31
Президент Ильхам Алиев: Созданная в Азербайджане инфраструктура позволяет нам добиться успеха в организации в короткий срок нужных производственных участков Политика 19:28
Азербайджан выделил более 170 млн манатов на сокращение безработицы Экономика 19:26
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан уже не будет зависеть от импорта медицинских масок и после завершения борьбы с коронавирусом Политика 19:25
Будьте ответственными, не нарушайте дисциплины, правил, берегите себя, ваших детей, близких, чтобы мы могли преодолеть эту тяжелую ситуацию с малыми потерями! - Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанскому народу Политика 19:15
В отношении нарушителей карантинного режима будут приняты суровые меры - Оперативный штаб Общество 19:03
Georgian Greenhouse Corporation продолжает производство овощей в прежних объемах Бизнес 18:56
Изменен график движения поездов по Абшеронской кольцевой ж/д Общество 18:51
О правилах передвижения малолетних детей и подростков в период карантина в Азербайджане Общество 18:48
Запущен сайт "evdeqal.az", обеспечивающий доступ к цифровым услугам ИКТ 18:37
Танцор из Москвы в карантинном центре Баку выступил с концертом (ВИДЕО, ФОТО) Культура 18:33
В Азербайджане не допустят необоснованных увольнений с работы в период карантина - Кабмин Бизнес 18:30
Nar начал предоставлять абонентам выездные услуги в поддержку мер борьбы с коронавирусом Экономика 18:29
PAŞA Sığorta: Хотя прием клиентов в наших офисах временно приостановлен, мы к вашим услугам! Экономика 18:27
В Азербайджане увеличилось производство продуктов питания Бизнес 18:15
В МВФ сообщили о подъеме экономической активности в Китае из-за сдерживания коронавируса Другие страны 18:11
В Азербайджане перенесен отборочный этап конкурса стартапов ИКТ 18:09
Страны ОПЕК+ пока не могут договориться о квотах по сокращению добычи нефти Энергетика 18:08
Исмет Саттаров избран председателем Национального совета по телерадиовещанию Азербайджана Общество 18:02
Минналогов зарегистрировало совместное предприятие SOCAR и STP Энергетика 18:01
Министр: Восстановление туристического сектора Грузии будет зависеть от международных событий Туризм 17:54
При каких условиях Казахстан готов экспортировать муку в страны Центральной Азии? Бизнес 17:51
«Туркменгаз» объявляет открытый тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 17:40
Состоялось онлайн-заседание комитета Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам Политика 17:39
Актриса из фильма "Челюсти" скончалась от COVID-19 Социум 17:32
В Южной Корее разработали капсулы для приема людей с подозрением на коронавирус Другие страны 17:31
В Грузии возобновили оказание нотариальных услуг Грузия 17:29
Представитель Джонсона назвал дезинформацией данные о подключении его к ИВЛ Европа 17:29
В Азербайджане ОО "Региональное развитие" создает социальный портал для нуждающихся в помощи и желающих оказать ее Общество 17:29
В Баку в современном дизайне перестраивается еще одна улица (ФОТО) Общество 17:10
Простои автоиндустрии принесут огромные потери производителям Транспорт 17:09
Проректор Бакинской музыкальной академии: Оставайся дома и развивайся – этот лозунг всем необходим Социум 17:08
МИД: Международное сообщество решительно осудило и отвергло т.н. "выборы" в Нагорном Карабахе Политика 17:03
В Азербайджане объявлены сроки представления налоговых отчетов Экономика 16:59
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц Политика 16:54
Вундеркинд из Парижа обратился к землякам-азербайджанцам (ВИДЕО) Культура 16:51
В банкоматах Азербайджана за социальные выплаты не будут взиматься проценты Финансы 16:46
Туркменистан и США проводят совместную работу против распространения коронавируса Туркменистан 16:45
Азербайджанские производители хурмы об изменениях в экспорте Бизнес 16:42
Ветреная погода в Азербайджане сохранится до завтрашнего утра Общество 16:41
Узбекистан увеличивает запас овощей и бахчевых культур страны Бизнес 16:34
В связи с коронавирусом в районных больницах Азербайджана начались тренинги для врачей (ФОТО) Общество 16:33
Граждане Азербайджана должны следовать требованиям карантинного режима - российский эксперт Политика 16:22
В Грузии перевыполнен план по развитию инфраструктурных проектов Строительство 16:18
Правительство Грузии продолжает возвращать своих граждан из Европы Транспорт 16:16
ЦБА привлек 200 миллионов манатов у азербайджанских банков Финансы 16:13
В Азербайджане изменен график выплаты пенсий и пособий - минтруда Общество 16:11
Нацвалюта Казахстана окрепла относительно доллара США Финансы 15:59
ЕБРР выделил чрезвычайный «Пакет солидарности» Грузии Финансы 15:58
Исфар Сарабский и Алексей Милтых исполнили "Sarı gəlin" в пустом зале филармонии (ВИДЕО) Культура 15:58
В Баку задержаны продавец и покупатели фальшивых разрешений (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 15:55
Узбекистан продолжает осуществлять ж/д грузоперевозки Транспорт 15:51
Турецкие ученые продвинулись в разработке вакцины от Covid-19 Турция 15:47
В Азербайджане выявлены 57 новых фактов инфицирования коронавирусом, выздоровели 12 человек Общество 15:34
Туркменистан продал карбамид ОАЭ и автобензин Афганистану Энергетика 15:32
Камиля Алиева: Сегодня Азербайджан по сравнению с другими государствами может более эффективно бороться с вирусом Политика 15:20
Как отразился особый карантинный режим на деятельности азербайджанских страховщиков Экономика 15:20
SOFAZ: Для выполнения обязательств фонда нет необходимости в обязательной продаже активов Энергетика 15:10
Названа статистика по приему в первый класс бакинских школ Общество 15:09
Азербайджанские аналитики: Brent может подорожать до 43 долларов за баррель Финансы 15:05
Крупнейший производитель стеклотары в Азербайджане огласил объемы экспорта в текущем году Бизнес 15:04
В Азербайджане изобретена электронная маска, которая убивает коронавирус (ВИДЕО) Интересное 14:54
В текущем году в Азербайджане был осуществлен ряд мероприятий в области ВИЭ - минэнерго Энергетика 14:47
Минсельхоз прокомментировал информацию о мнимом дефиците мяса в Азербайджане Общество 14:45
Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху поддержали укрепление координации в борьбе с коронавирусом Россия 14:44
Турецкий VakıfBank отсрочил из-за коронавируса выплату кредиторских задолженностей Турция 14:42
Гарадагский стекольный завод огласил объемы производства продукции с начала текущего года Бизнес 14:42
Обнародовано расписание видеоуроков в Азербайджане на 7 апреля Общество 14:39
США отвергли обвинения в конфискации защитных масок, предназначавшихся для полиции ФРГ США 14:36
Казахстанское угледобывающее предприятие закупит запчасти Тендеры 14:35
SOFAZ: Сегодня инвестиционный портфель фонда состоит из более надежных инструментов Энергетика 14:34
Министр: Правительство Грузии начинает проверки бизнеса в связи с исполнением рекомендаций медсектора Бизнес 14:31
В Азербайджане пройдет глобальный виртуальный хакатон в связи с пандемией коронавируса ИКТ 14:30
Узбекистан вкладывает в дальнейшее развитие добычи углеводородного сырья Энергетика 14:26
Первый канал России рассказал об Эльчине Азизове, находящемся в социальной самоизоляции (ВИДЕО) Культура 14:21
В Иране от коронавируса скончались еще 136 человек Иран 14:21
Таможенники Азербайджана оказали продовольственную помощь малообеспеченным семьям Общество 14:20
Намиг Абдуллаев: Нужно соблюдать карантин, чтобы не рисковать собой и своими близкими (ВИДЕО) Общество 14:16
Минобразования Азербайджана: Готовится законопроект по оплате учебы некоторых студентов Общество 14:08
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству медицинских масок в Сумгайытском химическом промышленном парке (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:03
Крупное предприятие Азербайджана об объемах производства фундучной продукции с начала текущего года Экономика 14:00
ОАЭ отложили формирование графика экспортных цен на нефть до итогов встречи ОПЕК+ Арабские страны 13:58
ЕАБР о рисках для экономической активности Казахстана Бизнес 13:58
В Узбекистане начал дорожать доллар Финансы 13:52
Алла Байрамова: В связи с пандемией коронавируса ни в коем случае нельзя нарушать и пренебрегать правилами карантинного режима Социум 13:52
Музейный центр Азербайджана проводит онлайн-репортажи "Приобщение к миру прекрасного" Культура 13:52
Айнур Мамедова: Оставаясь дома, мы защитим себя, свою семью и окружающих (ВИДЕО) Общество 13:40
Бюджетные расходы SOFAZ прогнозируются на уровне, утвержденном в бюджете на 2020 год Энергетика 13:35
Завтра в Баку будет дождливо Общество 13:32
Все новости