Страны ОПЕК+ пока не могут договориться о квотах по сокращению добычи нефти

Страны ОПЕК+ пока не могут прийти к предварительному консенсусу по индивидуальным объемам сокращения добычи нефти. Как передает Trend, об этом сообщили ТАСС три источника в делегациях. Из-за неготовности предложения встреча была перенесена с 6 на 9 апреля, объясняют они.

"Предложение [по условиям сделки] еще не готово", - сказал один из собеседников, объясняя причину переноса встречи. По данным другого собеседника ТАСС, Россия и Саудовская Аравия в выходные не смогли достичь договоренностей по возможным объемам ограничения.

Общая квота по сокращению добычи нефти может составить 10-15 млн баррелей в сутки, как и предлагали президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп. Между крупнейшими партнерами нет согласия по объему индивидуальных квот, отмечают собеседники ТАСС.

По данным агентства Bloomberg, основные разногласия по калькуляции квот возникли между Россией и Саудовской Аравией. Кроме того, партнеры хотят, чтобы реальное участие в сокращении добычи приняли США и другие страны G20. Пока готовность к консультациям на эту тему выразили только Канада и Норвегия.