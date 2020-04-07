Бюджетные расходы SOFAZ прогнозируются на уровне, утвержденном в бюджете

БАКУ/Trend/ - Расходы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) прогнозируются на уровне, утвержденном в годовом бюджете, и в этом контексте ожидается, что средства в размере около четырех миллиардов долларов поступят в продажу через аукционы.

Об этом сообщили Trend в SOFAZ.

Согласно сообщению, расходы SOFAZ за январь-март текущего года выполнены на уровне 40 процентов годовых расходов.

"При утверждении бюджета SOFAZ на 2020 год цена сырой нефти в бюджете была учтена на уровне 55 долларов за баррель и соответственно доходы SOFAZ составили 12,4 миллиарда манатов (7,3 миллиарда долларов) и расходы 11,6 миллиарда манатов (6,8 миллиарда долларов).

В связи с продажей нефти и газа SOFAZ в январе-марте текущего года прибыль в целом составила 2,219 миллиарда долларов, в том числе прибыль от продажи нефти и газа составила 1,76 миллиарда долларов, а чистая средняя цена нефти составила 59 долларов. Вместе с тем, расходы SOFAZ за этот период составили 2,763 миллиарда долларов ( 4,7 миллиарда манатов). Превышение расходов в первом квартале текущего года может быть связано с тем, что спрос на валютном рынке в течение этого периода был выше, чем в предыдущие периоды, и переводы в государственный бюджет выполнялись быстрее", - отмечается в сообщении.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)