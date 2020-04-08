Минэнерго Азербайджана обнародовало объемы нефтедобычи за март 2020 года

БАКУ/Trend/ - Суточная добыча нефти за март 2020 года составила 763,9 тысячи баррелей, сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Согласно данным, по состоянию на март 2020 года ежедневная добыча нефти в стране составила 763,9 тысячи баррелей. Из них 683,7 тысячи баррелей - сырой нефти, 80,2 тысячи баррелей - конденсата. Ежедневно экспортированы 418,9 тысячи баррелей сырой нефти, 76,2 тысячи баррелей - конденсата, 15,5 тысячи баррелей - нефтепродуктов.

Отметим, что в рамках соглашения, принятого на седьмом заседании министров ОПЕК+ 6 декабря 2019 года, Азербайджан выполнил свои обязательства по сохранению ежедневной добычи нефти в объеме 769 тысяч баррелей.

Министерство энергетики представило информацию о показателях добычи в марте в совместную техническую комиссию мониторингового комитета ОПЕК.

Отметим, что реализация "Декларации о сотрудничестве" завершилась 31 марта 2020 года.

Напомним, что девятого апреля состоится девятое заседание министров стран ОПЕК+ в формате видеоконференции.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)