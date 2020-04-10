TAP окажет наибольшее влияние на обеспечение энергобезопасности Греции – министр

БАКУ /Trend/ - Трансадриатический газопровод (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, окажет наибольшее влияние на обеспечение энергетической безопасности Греции.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал в интервью Greece Investor Guide министр энергетики и охраны окружающей среды Греции Костис Хадзидакис.

«Из проектов, которые в настоящее время находятся в стадии строительства, наиболее влиятельным для экономики Греции и энергетической безопасности страны является Трансадриатический трубопровод. Именно через TAP Греция будет получать 1 миллиард кубометров природного газа в год, что значительно повысит диверсификацию энергопоставок в страну», - сказал министр.

Хадзидакис отметил, что в ходе реализации проекта TAP были созданы тысячи рабочих мест. Кроме того, в рамках TAP были инвестированы десятки миллионов евро в несколько проектов, которые улучшили жизнь местных сообществ.

«Реализация проекта TAP почти завершена, и мы с нетерпением ждем коммерческого ввода трубопровода в эксплуатацию», - добавил он.

Отметим, что проект ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn