Переговоры ОПЕК+ и Мексики о сокращении добычи нефти продолжатся 11 апреля

Страны ОПЕК+ в субботу продолжат переговоры с Мексикой после ее отказа подписывать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ на 10 млн баррелей в сутки. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным его источников, в переговорах между делегатами от стран ОПЕК+ и латиноамериканской страны уже наметился "большой прогресс".

Страны ОПЕК+ в ночь на пятницу договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае-июне. При этом ограничение добычи продлится вплоть до мая 2022 года, но уже в меньшем объеме. Согласно плану ОПЕК+, каждая из 23 стран-участниц должна снизить добычу на 23% от уровня октября 2018 года. Исключение составляют Россия и Саудовская Аравия, которые на равных будут снижать добычу от 11 млн баррелей в сутки до 8,5 млн. Окончательному заключению сделки помешала Мексика, которая отказалась сокращать добычу на предложенные ей 400 тыс. баррелей в сутки, а согласилась только на 100 тыс. баррелей. Затем, по словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, Мехико договорился с ОПЕК+ и Вашингтоном о том, что реальное сокращение мексиканской добычи составит 100 тыс. баррелей в сутки, еще 250 тыс. баррелей за Мексику сократят США.