Обнародована сумма выплат Госнефтефонду международными партнерами

Энергетика 11 апреля 2020 18:14 (UTC+04:00)
Обнародована сумма выплат Госнефтефонду международными партнерами
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