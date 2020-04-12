Источник: страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки
Страны ОПЕК+, собравшиеся на экстренное заседание в воскресенье вечером, согласовали сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки вместо объявленных ранее 10 млн. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС два источника, знакомых с ходом переговоров.
"Да, договорились на 9,7 млн баррелей в сутки", - сказал он. Это означает, что Мексика сократит добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки в течение мая - июня, а не на 400 тыс., как ей предлагалось по условиям сделки.
В Миннефти Кувейта в свою очередь подтвердили, что соглашение достигнуто окончательно.
Встреча, начавшаяся около получаса назад, еще продолжается.
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