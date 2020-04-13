Дмитрий Песков сообщил, что сделка ОПЕК+ помогла избежать хаоса на рынке

Энергетика 13 апреля 2020 14:11 (UTC+04:00)
Дмитрий Песков сообщил, что сделка ОПЕК+ помогла избежать хаоса на рынке

Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договоренности по нефти, которые помогли стабилизировать ситуацию на рынках, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем ее [сделку ОПЕК+] важной, это подтверждение того, что нефтедобывающие страны, которые входят в ОПЕК+, и ряд других стран могут достигать консенсуса, могут достигать понимания во имя стабилизации энергетических рынков", - сказал в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы считаем, что эта сделка помогла избежать сползания нефтяных рынков к состоянию хаоса и сейчас помогает поддерживать более-менее стабильную ценовую динамику", - подчеркнул представитель Кремля.

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