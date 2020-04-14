Началось строительство высоковольтной линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан

Энергетика 14 апреля 2020 15:24 (UTC+04:00)
Началось строительство высоковольтной линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан
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