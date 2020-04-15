В Туркменистане закроется офис управления «Туркменэнергогурлушык»

БАКУ/Trend/ - Закроется офис управления производством и технологиями концерна «Туркменэнергогурлушык» министерства энергетики Туркменистана, сообщает Trend со ссылкой на «Туркменпортал».



Офис управления прекращает свою деятельность с 1 мая 2020 года.



Отметим, что концерн «Туркменэнергогурлушык» министерства энергетики Туркменистана владеет 16 подразделениями в Ахшабаде и в вялаятах страны, в том числе есть 4 подразделениями по строительству и монтажу различных подстанций и 4 подразделениями по строительству кабельных и воздушных линий электропередачи.



Также под управлением концерна находятся "Сутун", "Туркменэлектрогурнама" и "Туркменэнергогурнама", государственное предприятие "Канатная дорога Туркменбаши" и предприятие производственно-технологической комплектации (УПТК).