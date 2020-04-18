В Азербайджане существенно выросла добыча газа

Энергетика 18 апреля 2020 12:33 (UTC+04:00)
В Азербайджане существенно выросла добыча газа
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