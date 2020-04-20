Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала до $26,94 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06% - до $26,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Стоимость фьючерса нефти WTI теряет 8,75% и находится на отметке $22,84 за баррель.
Нефтяные котировки проседают на фоне новостей о продолжающемся росте числа заразившихся коронавирусом.
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