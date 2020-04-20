Запущен новый сайт министерства энергетики Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Был обновлен официальный сайт министерства энергетики Азербайджана - www.minenergy.gov.az. Наряду с дизайном обновленный сайт улучшен с точки зрения содержания, по сравнению с предыдущей версией, разработан в соответствии с современными требованиями, расширена доступность и функциональность разделов и сервисов, а также сайт дополнен новой информацией, сообщает Trend со ссылкой на минэнерго.

Согласно информации, на главной странице обновлены разделы «Новости», «События», «Министерство», «Документы», «Программы и отчеты», «Международное сотрудничество», «Связь с общественностью» и «Просветительская информация». Внесены дополнения в отчеты о государственных программах, осуществляемых министерством, о сотрудничестве с международными организациями, меморандумах и соглашениях, а также в перечень законодательных документов. Подраздел «Международные соглашения» был создан для включения подписанных деклараций, протоколов о намерениях, протоколов и исполнительных соглашений. Разделы «Нефть», «Газ», «Электричество», «Возобновляемая энергия и энергоэффективность», «Статистика» представлены в новом формате с дополненной информацией.

"Основное внимание уделяется обеспечению комфорта пользователей. Чтобы облегчить обращение граждан в министерство и регистрацию приема, был улучшен доступ к разделу «Call Center», а также была создана возможность зарегистрироваться непосредственно на прием министра и заместителей министра с помощью окна «Зарегистрироваться на прием». Также была создана ссылка для регистрации на прием через окно «Дни приема» в разделе «Связь» сайта, а также был обновлен график приема граждан.

В целях информирования пользователей о вопросах, представляющих интерес в области электроснабжения и газоснабжения, на главной странице также представлены разделы “Вопрос-Ответ” и “Просветительская информация”.

Разделы «Фотогалерея» и «Видеогалерея» были улучшены и дополнены новыми фотографиями и видео", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, главная страница сайта также содержит ссылки на Агентство по регулированию энергетики при Министерстве, а также веб-сайты других агентств.

Одним из преимуществ сайта, который интегрирован в социальные сети, является наличие мобильной версии. Таким образом, пользователи могут легко использовать возможности сайта с помощью мобильных устройств. Одним из нововведений является размещение информации с указанием даты и времени.

Сайт доступен на азербайджанском и английском языках. Английская версия сайта в настоящее время дорабатывается и будет доступна в ближайшее время.

Автор: Наргиз Исмаилова.