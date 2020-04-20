"Азеригаз": За 3 месяца 2020 года число зарегистрированных абонентов перевалило 20 тыс

БАКУ /Trend/ - За три месяца текущего года число зарегистрированных абонентов перевалило 20 тысяч, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

В сообщении говорится, что в марте 2020 года по сектору "население" в ПО было зарегистрировано 5 135 новых абонентов. В этот статистический показатель вошли 3 486 абонентов по Баку, Абшерону и Сумгайыту, и 1649 абонентов - по регионам.

За три месяца 2020 года (январь, февраль, март) в этой категории было зарегистрировано 23 581 новый абонент. Таким образом, общее число абонентов группы населения, обеспеченных газом в Азербайджане, равно 2 271 421, из которых 1 396 145 абонентов приходится на долю регионов, 875 286 - на долю Баку.

Отметим, что каждой из 618 мечетей и других религиозных храмов безвозмездно выделен лимит в размере 5 тысяч кубометров газа в год.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)